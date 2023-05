Marcel Ciolacu: Îmi voi asuma răspunderea pentru pensiile speciale. Ori trece legea, ori plec eu acasă Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 5 mai, ca in cazul in care va fi premier dupa rocada guvernamentala cu PNL și reforma pensiilor speciale prevazuta in PNRR nu se va face pana la acel moment, atunci Guvernul pe care il va conduce isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului.„Eu nu o sa renunt pana nu vom trece legea cu pensiile speciale. Daca ea va trece cat timp sunt presedinte la Camera Deputatilor, nu e nicio problema. Daca nu, si avem neindeplinit acest jalon si voi fi primul ministru al Romaniei, voi veni cu lege de asumare a raspunderii in fata Parlamentului, astfel… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, spune ca plafonul de 9,4 la suta din PIB pentru sistemul de pensii poate fi un obstacol pe viitor, el explicand ca, si daca s-ar reduce pensiile speciale si Romania ar ramane cu acest plafon, nu s-ar rezolva problema actualizarii si majorarii…

- Comisia Europeana critica reforma pensiilor speciale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a explicat ce se va intampla cu acestea și cum poate pierde Romania miliarde de euro de la UE.

- Comisia Europeana cere autoritaților de la București sa modifice radical actualul proiect de lege privind pensiile speciale, inclusiv cele ale magistratilor si militarilor. In caz contrar, Romania risca sa piarda o suma uriasa din banii alocati prin programul PNRR.

- Pensii 2023: Romania a trimis din nou un memoriu la Comisia Europeana, legat de pensiile speciale. Marcel Bolos precizeaza ca termenul pentru legea pensiilor speciale este luna iunie. Romania a trimis o scrisoare Comisiei Europene dupa ce a venit acel raport al Bancii Mondiale cu privire la reforma…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat marți, 7 martie, la Digi24, ca jalonul 215 din PNRR, care se refera la reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, prevede doua condiții esențiale, sustenabilitatea și contributivitatea. „Daca nu ajungem la o solutie cu Comisia…

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- Reprezentanti ai Bancii Mondiale discuta zilele acestea cu autoritatile de la Bucuresti raportul final privind proiectul legii pensiilor speciale, o componenta a reformei sistemului public de pensii si o lege de care depinde acceptarea celei de-a treia cereri de plata din PNRR. Luni si marti, ei au…