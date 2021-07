Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul reunite in sedinta comuna voteaza la aceasta ora prima motiune de cenzura impotriva actualului Executiv, initiata de PSD si intitulata ”Romania ESUATA. Recordul ‘fantastic’ al Guvernului Citu”. Dezbaterea moțiunii a fost transmisa LIVE pe www.stirileprotv.ro și pe pagina…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu l-a criticat dur pe premierul Florin Cițu care a prezentat in Parlament PNRR. „De data asta nu ați mai avut pe unde sa fugiți”, a inceput discursul liderul PSD. „Domnule premier, sper ca reveniți la microfon, ca sa ne prezentați totuși planul. De data asta nu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, critica dur pe Facebook afirmațiile premierului Florin Cițu, potrivit carora Romania a cunoscut cea mai rapida creștere economica. Social-democratul este de...

- Cu ocazia sarbatoririi ”Zilei Europei”, Autoritatea de Supraveghere Financiara saluta efortul depus la nivel european pentru dezvoltarea pietelor financiare nebancare. ”In urma cu 71 de ani, o idee a transformat Europa. De atunci, in fiecare an, ‘Ziua Europei’ este un prilej de a ne reaminti care este…

- Europarlamentarul USR PLUS Dragoș Pislaru spune ca el este cel care apare in timp ce iși saruta soția in poza care insoțește o postare critica a liderului social-democrat la adresa actualei coaliții de guvernare. Liderul PSD Marcel Ciolacu a postat duminica, pe Facebook, un text critic la…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara…

