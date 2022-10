PSD va veni “cat de curand” cu o propunere pentru conducerea Ministerului Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu, a susținut, miercuri, Marcel Ciolecu. El l-a ironizat pe europarlamentarul PNL Rares Bogdan, care spunea ca, daca cei de la PSD nu sunt in stare sa propuna o solutie si nu au, sa le spuna, pentru ca “PNL in orice moment si pentru orice portofoliul are solutii”. “In momentul acesta, Ministerul Apararii are la conducere omul care a condus acel minister și a fost șeful de Statul Major (n.r. – Nicolae Ciuca). Deci nu este o problema la Ministerul Apararii”, a declarat liderul PSD, intrebat…