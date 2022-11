Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Parlamentului Republicii Croatia, Gordan Jandrokovic, va efectua, in perioada 7 - 9 noiembrie, o vizita oficiala in Romania, la invitatia presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.

Mitropolitul Pantelimon de Veria si-a manifestat dorinta de a vizita din nou Romania. Ierarhul grec a spus ca va aduce mana dreapta a Sfantului Dimitrie, Izvoratorul de Mir.

Orchestra Nationala de Jazz a Frantei, aflata intr-un tuneu national in Romania, dupa o absenta de aproape 30 de ani, va sustine, la 1 noiembrie, un concert extraordinar la Palatul Bragadiru din Bucuresti, informeaza News.ro.

Proiectul "Sanatate in comunitate", prin care cetatenii ucraineni pot beneficia de consultatii medicale gratuite, va fi implementat, in perioada urmatoare, in Bucuresti de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus ca s-a abținut la votul pe moțiunea de simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, pentru a arata ca acesta nu are un cec in alb. Ciolacu a explicat ca votul deputaților PSD nu a fost unul pentru Virgil Popescu, ci unul…

Operatorul aerian Wizz Air va opera doua noi rute din Romania, de pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti, catre Arabia Saudita, din luna ianuarie 2023.

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciuca au fost desemnați de alegatorii din București drept cei mai de incredere politicieni, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS in perioada 5-17 august.