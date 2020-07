Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD spune ca premierul are tupeul sa le dea romanilor „sfaturi biblice” legate de respectarea regulilor pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, in timp ce unii lideri liberali le incalca pe toate. „Orban 'Pilduitorul' are tupeul sa dea romanilor sfaturi biblice: amenda…

- Consilierul pe probleme de jocuri de noroc al Guvernului Orban, Sorin Constantinescu, și-a dat demisia. El și-a anunțat plecarea din Guvern pe Facebook, la cinci luni de la numirea in funcție. „Astazi (joi-n.r.) mi-am incetat activitatea de consilier la Guvernul Romaniei. Multumesc tuturor pentru sprijinul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, și-a exprimat, marți, indignarea ca premierul Ludovic Orban nu a dorit sa participe la discuții cu Opoziția despre masurile care trebuie luate in continuare in contextul pandemiei de...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri ca Parlamentul trebuie sa aprobe, pana pe 21 iunie, o lege care sa prevada atat prelungirea mandatului alesilor locali, cat si data alegerilor, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale. El a adaugat, intr-o postare pe Facebook,…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a scris luni un mesaj pe Facebook in care acuza PSD de ipocrizie pentru ca cere demisia lui Ludovic Orban, dupa ce premierul a fumat in birou. Cioloș spune ca Marcel Ciolacu „a ratat” alte ocazii cand Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose fumau in birou. Fostul…

- Președintele interimar al PSD , Marcel Ciolacu , vine iar cu un tir de critici la adresa actualei puteri. ”Dupa cele cateva zeci de ședințe de Guvern convocate pana acum la Cotroceni, tot ce a putut Ludovic Orban sa prezinte ieri in Parlament a fost: ”Vom face”, ”Vom analiza”, ”Vom vedea”. Concluzia:…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni, ca a trimis o scrisoare catre premierul Ludovic Orban, semnata și de alți patru lideri politici, in care ii cer șefului Executivului intalniri periodice...

- Presedintele interimar al PSD a declarat ca a pus la punct un plan, alaturi de Pro Romania si ALDE. In cursul zilei de marti, Marcel Ciolacu anuntase pe Facebook faptul ca a avut o videoconferinta cu presedintii tuturor partidelor importante, in afara de Ludovic Orban, care a transmis ca este…