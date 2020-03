Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a aparat-o miercuri seara pe Lia Olguța Vasilescu, candidata partidului la Primariei Craiovei, dupa ce a fost intrebat de ce aceasta ar avea eticheta de „PRM-ista lui Dragnea”.„Lia Olguța Vasilescu este colega mea de partid, cu performanțe politice alaturi…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu delegatia PSD in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, dupa ce a acceptat depunerea mandatului de premier desemnat de catre liderul liberalilor, Ludovic Orban, noteaza Agerpres.Delegatia…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca, daca nu vor exista cazuri confirmate de coronavirus in Romania si nu va exista pericol pentru delegati, Congresul PSD va avea loc in 29 februarie. La sedinta vor participa peste 1.500 de delegati, iar din structura de conducere a PSD…

- Organizatia PSD Bucuresti il va sustine la congres pe Marcel Ciolacu pentru functia de presedinte si a propus ca in data de 29 februarie sa aiba loc congresul extraordinar in care urmeaza sa fie aleasa o noua conducere. Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a propus duminica, in…

- "Cred ca PSD are nevoie de un lider care sa puna impreuna cu noi osul la treaba, care sa ne uneasca si nu sa ne dezbi9ne, care sa stea putin in concediu si in week-end si sa fie alaturi de noi si alaturi de oameni" a afirmat FIea duminica dupa aiaza, la Conferinta extraordinara a PSD Bucuresti.…

- Presedintele PSD Dolj, europarlamentarul Claudia Manda, a declarat vineri, la Craiova, ca organizatia pe care o conduce va trimite la Congresul National al partidului cei mai multi delegati, respectiv 70.Manda a precizat, in cadrul Conferintei extraordinare pentru alegerea delegatilor la Congresul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primaria Bucuresti si ca o s-o sustina "din orice pozitie". Liderul PSD a afirmat ca Gabriela Firea si-a exprimat intentia de a candida la primaria capitalei, mentionand, totodata,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al organizatiei PSD Bucuresti in cadrul unei conferinte extraordinare desfasurata la Sala Dalles.Votul a fost acordat in unanimitate de cei 177 de delegati cu drept de vot prezenti la eveniment. Secretarul…