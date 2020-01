Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca se poate discuta cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o alianta, o "reintregire a stangii", insa acesta "nu are ce cauta in PSD". Ciolacu a explicat, la Antena 3, ca, daca Ponta va fi interesat de proiectul politic…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la Antena 3 ca Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primaria Bucuresti si ca o va sustine ”din orice pozitie”. Ciolacu a spus ca favoriți la candidaturi sunt cei care se afla in acest moment in funcții, la primarii și consilii județene.Liderul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la TVR, ca nu exclude o alianta pentru reîntregirea stângii, la urmatoarele alegeri, inclusiv cu Pro România, formatiunea condusa de Victor Ponta.„Nu exclud o alianta pentru reîntregirea stângii…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD nu exclude varianta depunerii unei moțiuni de cenzura pentru demiterea Guvernului PNL pâna la finalul anului, dar nu acest lucru este prioritatea PSD în acest moment. Președintele interimar al PSD a adaugat ca așteapta sa vada pe ce legi își va asuma…

- Viorica Dancila a vorbit despre o „alianța” cu Pro Romania, dar fara președintele acestei formațiuni, Victor Ponta. Președintele PSD a spus ca vorbește in numele majoritații din partid, intrucat oamenii nu-l vor pe Ponta, pentru ca ar avea un singur scop: „distrugerea PSD” O unire sau alianța cu formațiunea…