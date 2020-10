Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a sarit luni in apararea lui Alexandru Rafila, candidat al partidului la parlamentare, care a fost criticat pentru ca tatal sau a lucrat in aparatul Securitații, liderul PSD explicand: „Nu m-ați auzit sa-l acuz pe Orban pentru ce a facut tatal sau, capitan la Securitate in anii 50”. Potrivit…

- Marcel Ciolacu a menționat ca este lipsit de umanitate sa acuzi un copil pentru pacatele parintelui, menționand faptul ca tatal premierului a fost capitan in Securitate in anii 1950. Citește și: Alexandru Rafila recunoaste ca tatal sau a lucrat in Securitate, pana in 1949. "Un lucru absolut…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu refuza sa faca un pas in spate privind candidatura lui Alexandru Rafila pe listele PSD pentru parlamentare. Ciolacu spune ca Rafila platește tributul intrarii in politica și ca cei care il ataca susținand ca tatal sau a fost securist știu bine adevarul.Citește și:Monica…

- Alexandru Rafila sustine ca cel mai important este ca parinții sa fie informați corect cu privire la modul in care se va desfașura activitatea școlara, iar asta sa se faca prin invitarea lor la școala și informare. Ludovic Orban, noi precizari despre noul an scolar: "Scoala trebuie sa inceapa…

- Ultimul lucru de care are nevoie Romania acum este o noua motiune de cenzura a PSD, a declarat vineri premierul Ludovic Orban. "Asta mi se pare un semn de neseriozitate si de iresponsabilitate. S-a vazut foarte clar ca nu au reusit, cele doua PSD-uri nu au reusit sa adune cvorumul necesar pentru…

- Dan Barna a anunțat, duminica, ca parlamentarii USR-PLUS nu vor participa la votul moțiunii. „Tentativa PSD de a provoca o criza politica cu trei luni inaintea alegerilor la termen e o dovada de iresponsabilitate pe care nu intenționam sa o incurajam in niciun fel”, a scris Dan Barna pe pagina personala…

- Plenul Senatului se reuneste tot marti, la ora 14, astfel incat, daca primesc la timp raportul Comisiei, legea s-ar putea afla pe ordinea de zi si ar putea intra in dezbatere. Pe 30 iulie, presedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a afirmat ca ordonanta de urgenta a Guvernului care…

- Marcel Ciolacu spune ca responsabili cu organizarea alegerilor sunt cei de la Guvernul Romaniei si il invita pe premierul Ludovic Orban sa clarifice situatia actuala. Liderul social-democrat spune ca situatia provocata de pandemia de coronavirus ii depaseste pe guvernanti.