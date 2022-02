Stiri pe aceeasi tema

- „Nu s-a scumpit producerea energiei, ci pretul energiei, ceea ce e total incorect. Aceasta este cauza. Efectele le-am vazut cu totii atat in inflatie, cat si in scumpirile carburantilor si alimentelor. Cand vorbim de plafonare, automat inseamna ca exista si o compensare. Cand am vorbit de plafonare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți ca noua ordonanța pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie și gaze nu va fi adoptata in ședința de guvern de marți. Liderul PSD și președintele PNL Florin Cițu au avut o noua discuție marți, la pranz, insa nu au reușit sa se ințeleaga daca…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni dimineața, 17 ianuarie, ca social-democrații au stabilit deja masurile in domeniul energiei și urmeaza sa le discute in ședința de coaliție care va avea loc la Parlament, la ora 17.00, impreuna cu PNL și UDMR. „Am finalizat tot pachetul de masuri, astfel…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, luni, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa se intalneasca, luni, la 11.30, la Guvern, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu liderul PNL, Florin Cițu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit duminica seara despre crearea unei companii nationale care sa permita tarii sa devina independenta din punct de vedere energetic. Intrebat ce rezerve sunt pentru ca romanii sa treaca iarna, avand in vedere criza de pe piata de energie, Marcel Ciolacu a declarat ca…

- Președinții celor trei partide, PNL, PSD și UDMR au programata la ora 12.00 o intalnire la sediul Guvernului in care vor discuta pe marginea rectificarii bugetare, inainte ca aceasta sa fie aprobata in ședința de guvern programata in jurul pranzului, au declarat surse politice pentru Libertatea.Florin…

- Liderul PNL, Florin Cîțu, președinte al Senatului, lipsește de la ședința de plen a Parlamentului în care va fi dat votul de învestitura pentru Guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca. Absența lui Cîțu de la ședința a fost taxata de liderul AUR, George Simion: "Unde…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declaarat , marți seara, ca in cel mult 48 de ore PSD va anunța daca intra sau nu la guvernare alaturi de PNL.„In doua zile, PSD va da un raspuns foarte clar. Voi solicita o sedinta la partid. Sorin Grindeanu si Mihai Tudose au fost si ministri si prim-ministri, mi-as…