- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri inaintea ședinței de Guvern ca prețul gazelor a crescut inexplicabil in Romania in timp ce in alte state europene a scazut, cerand sa se faca verificari.

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut atat ministrului, cat și Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sa verifice furnizorii din Romania cresc prețurile in Romania, in timp ce in Europa scad. Reamintim ca HotNews.ro a scris o serie de articole despre creșterea prețurilor la gaze…

