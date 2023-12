Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca exista furnizori care au crescut “nefundamentat” preturile de furnizare a gazelor naturale, in contextul in care acestea au scazut in alte state europene. Ciolacu a cerut, in sedinta Guvernului, ministrului Energiei, Sebastian Burduja, si Autoritatii Nationale…

- Revenit in țara dupa recenta vizita facuta in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu i-a „dat tema” ministrului Energiei. I-a cerut lui Sebastian Burduja, la inceputul ședinței de Guvern de vineri, 8 decembrie, sa verifice prețurile la gaze. Totul, in contextul in care, a remarcat prim-ministrul, unii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat in sedinta de Guvern ca astazi vor aloca sumele necesare in vederea bunei functionari a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat. ”Ii cer domnului ministru al Energiei, Sebastian Burduja, sa se uite cu atentie la ceea ce se intampla…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, vineri, ca a observat ca au aparut situații de furnizori care au crescut nefundamentat prețurile la gaze și ii cere ministrului Energiei, Sebastian Burduja sa „se uite cu atenție” la acest fenomen.

- Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite in America, a avut cuvinte de apreciere la adresa noului președinte al PNL București, Sebastian Burduja, care deține și funcția de ministru al Energiei.

- Premierul Marcel Ciolacu participa, in dimineața zilei de luni, 27 noiembrie 2023, la conferința dedicata proiectului “RO 3.0. Viziunea Viitorului”. Potrivit unui anunț al Guvernului Romaniei, conferința incepe la ora 9,30 iar șeful Executivului va transmite un mesaj in cadrul conferinței. La eveniment…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. “In…

- Premierul Marcel Ciolacu se va intalni azi, la Palatul Victoria, cu CEO OMV, Alfred Stern. Vor lua parte la discutii presedintele PNL, Nicolae Ciuca si vicepremierul Marian Neacsu. Europarlamentarul Rareș Bogdan susține ca șeful OMV vine la București sa ceara modificarea legii offshore și le cere lui…