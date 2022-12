Stiri pe aceeasi tema

- „In discursul susținut in aprilie in Parlamentul Romaniei, domnul președinte Volodimir Zelenski ne-a promis ca va proteja minoritatea romaneasca din Ucraina și ca va promova dialogul cu țara noastra in chestiunile privind minoritatea romaneasca. Ulterior, președintele ucrainean m-a asigurat chiar in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat, vineri, presedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski sa intervina pentru revizuirea Legii minoritatilor nationale, care a fost adoptata recent de Rada Suprema a Ucrainei si care afecteaza dreptul copiilor romani din aceasta tara de a invata in limba materna,…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a criticat legea privind minoritațile naționale adoptata de Rada Suprema a Ucrainei, transmite RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al Ministerului de Externe al Romaniei. Ministerul a reamintit ca incheierea Comisiei Europene, formulata cu privire…

