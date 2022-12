Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat din nou decizia „grabita și nejustificata” a cancelariului Austriei privind aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Dupa ce i-a scris public lui Karl Nehammer in presa austriaca, liderul social democrat a trecut la presa europeana. Intr-o intervenție in Politico,…

- Romanii din Austria vor protesta, duminica, in fața cancelariei lui Karl Nehammer. Conform datelor furnizate oficial, sunt peste 150.000 de romani care muncesc și traiesc legal in Austria. Ei se considera jigniți de votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Federația Asociațiilor…

- Dupa ce ministrul de Interne Lucian Bode i-a scris omologului sau austriac, Gerhard Karner in semn de protest fața de votul negativ dat aderarii Romaniei la Schengen, PSD a cumparat a cumparat spațiu in celebrul cotidian austriac „Die Presse” și a publicat o scrisoare a președintelui PSD, Marcel Ciolacu,…

- Liderul AUR, George Simion, a afirmat, joi, ca respingerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen este ”un esec rasunator pentru intreaga diplomatie romaneasca” si cere demisia intregului Cabinet Ciuca. ”Majoritatea europarlamentarilor romani sunt absenti din discutiile de aici de la Bruxelles (…) Nu…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, susține, miercuri, o conferința de presa cu privire la refuzul Executivului austriac de a vota aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Joi, pe agenda Consiliului JAI, Romania a fost pusa pe ordinea de zi impreuna cu Bulgaria, iar Croația, separat de cele doua țari.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la INDAGRA, referitor la momentul in care PSD va veni cu propunerea pentru ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu, ca se va intampla cat de curand. El a mentionat ca in momentul acesta, ministerul Apararii are la conducere omul care a…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, la targul organizat de Ministerul Agriculturii cu ocazia ”Zilei Naționale a Produselor Romanești”, ca unele creșteri de preț la alimente, mai ales la produsele romanești, sunt nejustificate și speculative. Liderul coaliției de guvernare considera ca prețurile…