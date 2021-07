Marcel Ciolacu a criticat guvernul pe tema restricțiilor pentru persoanele nevaccinate, acuzandu-l pe Klaus Iohannis ca imparte oamenii in rai și buni și amenințand ca va ține congresul partidului in fața la Cotroceni. Presedintele PSD considera nejustificata decizia Guvernului de a limita numarul participantilor la mitinguri, in timp ce numarul persoanelor care pot participa la […] The post Marcel Ciolacu ii bate obrazul lui Florin Cițu. Social-democratul ameninta din cauza restricțiilor pentru cei nevaccinați first appeared on Ziarul National .