Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca reprezentantii PNL au contestat la Curtea Constitutionala un proiect pe care si ei il votasera cu cateva saptamani inainte si ca, desi „s-au jurat ca nu taie salarii”, exact asta fac. „De aici si insistenta cu anticipatele: sa nu mareasca nici pensiile…

- ''S-au jurat ca nu taie salarii, dar exact asta fac! PNL este incapabil sa guverneze si contesta la CCR chiar si proiectul votat - tot de ei! - cu cateva saptamani inainte. Dupa taierile de la profesori, acum iau la rand toate categoriile. Pe 1 ianuarie, cateva mii de romani asteptau sa li se faca…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, critica Guvernul pentru decizia de a contesta ''pe ascuns'' la CCR o lege care prevede cresterea unor salarii si plata unor sporuri pentru bugetari, act normativ pe care, sustine liderul social-democrat, ''toti liberalii, inclusiv…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a precizat intr-o postare pe Facebook, ca Executivul Orban insista cu declanșarea alegerilor anticipate, pentru a bloca majorarea pensiilor de la 1 septembrie.

- Liderul PNL Ludovic Orban a prezentat, luni, optiunile luate in calcul in privinta legii privind dublarea alocatiilor pentru copii, care a trecut de Parlament, la initiativa PSD, una dintre ele fiind amanarea intrarii in vigoare a acestei majorari."Nu ai prevazute sumele de bani pentru a sustine aceasta…

- PSD anunța o moțiune de cenzura in urmatoarea sesiune parlamentara. De ce vor social-democrații vor sa dea Guvernul jos Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca PSD va depune o motiune de cenzura in urmatoarea sesiune parlamentara, insa temele motiunii nu au fost…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala in legatura cu a treia rectificare bugetara efectuata de Guvern. Liderul interimar al PSD a precizat ca este posibil sa fie trimisa obiecția de neconstituționalitate pe 27 decembrie, de Sfantul Ștefan.

- PSD ține cu dinții de pensiile speciale, dar propune impozitarea progresiva a veniturilor Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este "incorect" ca PNL sa sustina eliminarea pensiilor speciale - "un drept deja castigat", "cu exceptia" pensiilor magistratilor…