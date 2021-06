Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca Eugen Teodorovici ”a facut niste greseli fata de partid si va trebui sa le explice”. ”Este inacceptabil sa dai partidul în judecata, sa târasti partidul într-o astel de aventura”, a afirmat Ciolacu, precizând ca…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca Eugen Teodorovici ”a facut niste greseli fata de partid si va trebui sa le explice”. ”Este inacceptabil sa dai partidul in judecata, sa tarasti partidul intr-o astel de aventura”, a afirmat Ciolacu, precizand ca ”posibil ca Eugen sa fie un viitor pentru partid”.…

- Marcel Ciolacu a vorbit, marți seara, la Kanal D, despre diferența dintre el și Liviu Dragnea, fostul sau șef de partid. Liderul social-democraților a relatat tensiunea din partid in era lui Dragnea și cum Comitetul Executiv se transformase in ”pluton de execuție”. ”Am avut o intalnire, la…

- Parlamentul a decis, marti, constituirea grupului PRO-America, grup care va fi condus de presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. S-au inregistrat 389 voturi pentru, doua contra si o abtinere, potrivit agerpres.ro. Vicepresedinti ai acestui grup sunt deputatul USR PLUS Dan Barna…

- Marcel Ciolacu spune, legat de o posibila revenire în PSD a lui Liviu Dragnea, în cazul caruia comisia din penitenciar a aprobat eliberarea condiționata, ca "este o discutie care nu-si are rostul în acest moment”. Întrebat daca îl va contacta când iese…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, dupa ce Liviu Dragnea a primit aviz pozitiv pentru eliberare conditionata si ar putea iesi din inchisoare in aceasta vara, ca „nu-si are rostul in acest moment” o discutie despre revenirea in partid a fostului sau lider. Ciolacu s-a numarat printre…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, aflat în penitenciar, dupa ce a fost condamnat la trei ani și jumatate de închisoare, nu mai poate di membru de partid, statutar. Despre Viorica Dancila, liderul PSD afirma ca "pentru frustrari, anxietati, depresii,…