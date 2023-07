Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu vrea dreptate in cazul azilurilor groazei și anunța demiteri pe banda rulanta. Chiar de maine vor incepe controalele in toata țara, a declarat premierul dupa ședința de urgența de la Guvern. Potrivit unor surse, șefii a cinci instituții cheie in gestionarea centrelor au fost…

- Marcel Ciolacu a declarat, dupa intalnirea de la Guvern cu miniștrii „responsabili” de scandalul „azilele groazei” din Voluntari, ca nu are nicio mila pentru „tacalosii” care au facut astfel de lucruri. Premierul a mai spus ca a solicitat mininistrului Justitiei solutionarea prioritara a acestor cauze.…

- Poze fictive folosite pentru ca azilele groazei sa primeasca aviz de funcționare. Poze fictive pe care funcționarii le foloseau la dosar pentru ca aceste camine sa primeasca avizele necesare funcționarii, in ciuda condițiilor halucinante.Premierul spune ca funcționarii publici au schimbat pozele din…

- Actorul Victor Rebengiuc face din nou afirmații tranșante despre clasa politica romaneasca. Acesta critica actuala „garnitura” de politicieni, din fruntea Guvernului. Marele actor nu este la ieșire publica legata de clasa politica din Romania. El s-a implicat activ in viața civica și inainte de 89 și…

- „Urgenta maxima este schema de reducere a adaosurilor comerciale la un numar de produse alimentare de baza pe intreg lantul pana la raft. Efectul aplicarii acestei masuri este scaderea preturilor la cateva alimente vitale in orice gospodarie. Vreau sa discutam despre aceasta schema cu marile lanturi…

- Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, a transmis joi pe Twitter „felicitari lui Marcel Ciolacu pentru formarea noului guvern” și aplauda creșterea numarului de femei miniștri de la 2 la 5.

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu au participat joi la recepția organizata de ambasada Marii Britanii la Bucuresti cu ocazia recentei incoronari a Majestatilor Sale Regele Charles al III-lea si Regina Camilla. Premierul a afirmat ca Regele Charles a actionat intotdeauna ca un adevarat ambasador al Romaniei,…