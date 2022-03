Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MIPE, Dan Vilceanu a prezentat stadiul indeplinirii reformelor si investitiilor asumate prin intermediul PNRR. Planul a fost aprobat de Comisia Europeana in 28 octombrie 2021, iar prima transa aferenta prefinantarii a fost virata Romaniei in 2 decembrie. Pana la sfarsitul anului 2021, Romania…

- Discutiile avute cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, au fost legate de situatia provocatoare in care sunt puse statele europene ca urmare a conflictului din Ucraina si de masurile de raspuns la nivel statal si al Uniunii Europene pentru a gestiona afluxul de refugiati, dar si…

- Paolo Gentiloni, comisarul european pe economie, a spus, in cadrul unei vizite la Bucuresti ca economia europeana si romaneasca isi revine puternic dupa pandemie, iar cresterea economica, atat in Romania cat si in UE va fi in jur de 4% in 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Am avut o foarte buna intalnire la Ministerul de Finante. Practic, mesajul care se transmite din partea Comisiei este un mesaj de sustinere, de solidaritate si de unitate, la nivel european, cu rezultate foarte bune in aceasta colaborare provocata de aceasta situatie complicata creata de conflictul…

- Comisarul european Paolo Gentiloni incepe o vizita la București Foto: ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comisarul european Paolo Gentiloni, responsabil pentru economie, începe astazi o vizita de doua zile la București. Potrivit Reprezentanței…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, se va intalni, joi, cu reprezentantul Ambasadei Ucrainei la București, Paun Rohovei. Intrevederea are loc in contextul situației generate de agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, va avea joi,…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, luni, ca din punctul sau de vedere canu mai este nevoie de prelungirea starii de alerta impusa de pandemia COVID-19. Social-democratul a mai precizat ca nu a vorbit cu Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, despre acest lucru, potrivit News.„Nu am avut…

- „Este un scenariu care a fost luat in calcul. In toate tarile, in acest moment, se fac ajustari. Romania este victima propriului succes, ca sa zic asa, pentru ca am crescut mult mai rapid decat era estimat in PNRR si atunci, bineinteles, ca sumele sunt ajustate. Sumele erau prezentate la un PIB. Nu…