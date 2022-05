Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a sustinut ca in mod “categoric Guvernul va trebui sa vina cu un al treilea pachet social, in baza caruia cresterea economica sa se resimta si in nivelul de trai al populatiei”. “Stiti foarte bine ca de cand am intrat la guvernare am venit cu un pachet social in ianuarie, acum venim…

- Despre scheme de compensare pentru pensii si salarii, despre care a vorbit presedintele Klauas Iohannis, Marcel Ciolacu a aratat ca ”avem un pachet, Sprijin pentru Romania in implementare si cautam sa venim cu noi masuri in perioada urmatoare”. Liderul PSD a precizat ca se analizeaza toate cifrele in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca actul normativ cu privire la posibilitatea amanarii ratelor la banca de catre romani este finalizat, dar ca nu a fost nevoie sa fie adoptat, deocamdata, pentru ca nu a fost o urgenta. „Exista actul normativ facut si, in acest moment, este pe agenda…

- M. Ciolacu despre importanta strategica si comerciala a Portului Constanta Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, anunța intenția României de a sprijini logistic Ucraina pentru ca marfurile sale sa tranziteze țara noastra catre alte state europene. Foto: Sorin Cealera. Cresterea…

- Creșterea inflației la 10.2% trebuie privita in context european, dar cel mai important lucru este ca moneda euro nu a depașit cinci lei, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Este o influența venita din zona euro. Dupa cum bine știți și in Franța, și in Spania, și in Italiași in Germania, in toate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Cheile Gradistei, ca pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 17,3 miliarde de lei, va fi prezentat luni de liderii coalitiei, subliniind ca acesta reprezinta o premiera, deoarece este pentru prima data cand un guvern vine cu…

- Romania ar putea intra in criza economica, este anunțul facut de Marcel Ciolacu, unul dintre liderii Coaliției, intr-un interviu pentru un post de televiziune. Țarile cele mai apropiate de Ucraina sunt cele care vor simți consecințele cel mai grav. De aceea, Guvernul cauta masuri pentru populație. Coaliția…

- “Nu vom avea o crestere economica, cat era estimata. (…) In jur de 2,2%-2,4% se va estima o crestere economica, cred, in Romania, reala. Foarte mult, din cauza razboiului din Ucraina. Si in Europa, cea mai afectata tara inteleg – si o sa se dea cat de curand publicitatii – cea mai afectata tara o sa…