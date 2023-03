Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit miercuri despre pensiile speciale. El a afirmat ca daca ar fi aplicate ad litteram regulile din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ar fi depopulate Ministerul Apararii, cel de Interne, dar si justitia.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Europa FM, ca Guvernul trebuie sa gaseasca soluția de mijloc intre PNRR și realitatea din Romania in privința pensiilor de serviciu, pentru daca se va respecta „ad-litteram” ce scrie in PNRR atunci se vor „depopula” instituțiile de siguranța și ordine…

