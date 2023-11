Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul sprijina si promoveaza conceptul de imbatranire activa, pentru ca Romania sa fie o tara in care „oamenii duc o viata lunga, sanatoasa, plina de sens, de satisfactie si de implinire, alaturi de comunitatile din care fac parte”, le-a transmis premierul Marcel Ciolacu participantilor la Congresul…

- "Este foarte greu ca un ministru sa puna conditii. Legea trece de sedinta. Ministrul poate sa faca observatii in baza bugetului de anul asta, in 2024 va fi altul.E un om mai suparacios. Eu nu fac intelegeri cu ministrii, eu conduc Guvernul din functia de prim-ministru.Sunt de acord ca Romania va trebui…

- Guvernul a anuntat ca premierul Marcel Ciolacu se va afla, luni, la Varna, in Bulgaria, unde va participa la Reuniunea trilaterala Romania - Bulgaria - Grecia, impreuna cu o delegatie guvernamentala. In marja acestei reuniuni, prim-ministrul Marcel Ciolacu va avea o intrevedere in format trilateral…

- Forma finala a masurilor fiscal-bugetare pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea a fost elaborata, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat, in debutul sedintei Executivului, ca Romania „nu isi mai permite” facilitati si „privilegii” de 75 de miliarde de lei plus o…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a dat asigurari ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu va interveni pentru a proteja fermierii romani, pana cand Ucraina implementeaza masurile cerute de Comisia Europeana. Ioan Stan a precizat ca atat timp cat aceste masuri nu sunt implementate, Romania nu ...

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se va modifica radical regimul fiscal pentru marile banci și companiile mutinaționale. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani, unde iși va angaja raspunderea…

- ”In primul si in primul rand a fost o discutie pec care am avut-o si sambata si duminica, cu premierul Ucrainei si cu Comisia. Ati vazut, Comisia a solicitat sa se vina cu un sistem de licentiere in ceea ce priveste exportul de cereale in statele din UE, un lucru pe care l-am solicitat si eu si colegul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, le-a transmis sindicalistilor din domeniu ca Guvernul face eforturi pentru a identifica cea mai buna solutie astfel incat revendicarile lor sa fie rezolvate. Prezent alaturi de prim-ministrul Marcel Ciolacu la evenimentul organizat cu prilejul marcarii a 30 de ani…