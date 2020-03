Marcel Cilacu a mai afirmat in postarea sa ca guvernul Orban plateste titluri de despagubiri in valoare de 60 de milioane de lei, care puteau fi amanate pana in august, in timp ce cadrele medicale din toata tara duc o lipsa acuta de echipamente medicale.

"Ieri Guvernul PNL a decis ca romanii sa plateasca dobanda la dobanda pentru ratele amanate. Pentru a fi bine bancilor! (vom corecta in Parlament aceasta ticaloșie!)

Astazi, platesc in avans 60 de milioane de lei niște titluri de despagubiri care puteau fi amanate pana in august. In acest timp, medicii nu au maști și manuși in…