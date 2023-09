Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, dupa intalnirile avute cu parlamentarii din grupurile UDMR si al minoritatilor nationale pe tema masurilor fiscale pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea, ca a fost o informare, mentionand ca nu au fost impuse

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul va dezbate vineri legea privind modificarea și completarea legislației din asistența sociala. ”Au fost inasprite criteriile de acreditare și licențiere a serviciilor sociale”, a spus el.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat vineri un proiect pentru modificarea legislatiei privind asistenta sociala, conform caruia centrele de servicii sociale vor fi verificate in cel mult 15 zile de la transmiterea cererii de licentiere, iar amenzile cresc pana la 100.000 de lei.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, sambata, dupa o ședința a Partidului Social Democrat, ca exista o propunere legislativa in Parlament care, dupa ce va fi adoptata, va interzice jocurile de noroc de tip ”pacanele”. autor CRISTIAN MATEI Astfel, salile de jocuri cu pacanele ”vor fi eliminate din toate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca este posibil ca Guvernul sa vina pana la sfarsitul anului cu o lege a pensiilor, mentionand ca “pensiile mici vor creste cu certitudine”, noteaza Agerpres. “Este foarte posibil sa venim cu o lege a pensiilor pana la sfarsitul anului. (…) In primul rand,…

- Premierul Marcel Ciolacu vrea cu orice preț sa se incadreze in țintele de deficit bugetar și nu se da in laturi sa apeleze la decizii radicale. ”Marele Plan” include patru masuri majore care ar urma sa aduca economii de 6-8 miliarde de lei la bugetul de stat. Ciolacu ia in calcul aceste masuri, dupa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la deschiderea Forumului de afaceri franco-roman ca atunci cand au pus in centrul programului de guvernare notiuni precum patriotismul economic, s-au inspirat si din actiuni ale statului francez.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri, ca Guvernul aproba ordonanta prin care se va stopa cresterea preturilor la alimentele de baza, mentionand ca aceasta masura ajuta la cresterea puterii de cumparare pentru toti romanii.