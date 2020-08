Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban negociaza cu o parte dintre parlamentari sa nu voteze moțiunea de cenzura a PSD. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, susține ca PSD, PRO Romania și ALDE au toate voturile necesare pentru a demite Guvernul, luni pe 31 august.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat insa pe secretarul general al guvernului, Costel Barbu, ca face presiuni asupra parlamentarilor PSD pentru a nu vota moțiunea. Ciolacu a spus ca mulți colegi din partid i-au spus ca ”infractorul Barbu” ii suna sa ii invite la cafele. Ciolacu a mai spus…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la TVR1, ca un nou Guvern ar putea fi investit de Parlament in 48 de ore de la adoptarea moțiunii de cenzura:Obsesia presedintelui ca e de vina PSD a culminat cu vanzarea Ardealului si de atunci o tinem in linie.Raportul Curtii de…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, dupa depunerea moțiunii de cenzura, ca negociaza cu toate forțele politice parlamentare pentru demiterea Guvernului, mai puțin cu PNL și PMP pentru ca sunt la guvernare.Moțiunea de cenzura a fost semnata de 205 parlamentari din PSD, ALDE…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu sustine, la depunerea motiunii de cenzura, ca Guvernul Orban a stiut ”doar sa fure si sa fugareasca primarii in perioada pandemiei”. Textul motiunii a fost semnat de 205 parlamentari PSD si ALDE, in contextul in care social-democratii au nevoie de 233 de voturi pentru a tranti…

- PSD depune luni a doua moțiune de cenzura la adresa Guvernului Orban. „Maine (luni – n.r.) PSD va depune moțiunea de cenzura la Parlament și in cursul saptamanii viitoare va avea loc și citirea moțiunii, urmand sa programam votul”, a anunțat Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, duminica. Moțiunea…

- UDMR nu își dorește o soluție care sa înrautațeasca și mai mult posibilitațile de intervenție în cazul epidemiei Covid-19, a declarat la RFI liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila. El spune ca UDMR va decide în grupurile parlamentare, înainte de dezbaterea moțiunii…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va depune in luna august motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Liderul PSD sustine ca s-au strans deja 202 semnaturi pentru introducerea motiunii, scrie News.ro.Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a precizat ca Guvernul liberal…