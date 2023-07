Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca niciun stat nu va extrada cetatenii romani care sunt condamnati in Romania daca nu vor fi imbunatatite conditiile din penitenciare si a precizat ca este nevoie de investitii si de recrutare de resursa umana cat se poate de profesionista.Alina Gorghiu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a fost surprins joi, 15 iunie, la Parlament, in timp ce il imbrațișa pe fostul ministru al Agriculturii Petre Daea. Acesta din urma nu a mai prins un fotoliu de ministru și a fost inlocuit. Petre Daea a fost sarit din funcția de ministru al Agriculturii, social-democrații…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a primit, miercuri, aviz pozitiv din partea comisiilor reunite ale Parlamentului pentru a ocupa funcția de ministru de Finanțe in Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marti premier al Romaniei, de președintele Klaus Iohannis, dupa ce Nicolae Ciuca a renuntat ieri la functie prin rotativa guvernamentala. „Cred ca e potrivit sa fac cateva remarci scurte. Coaliția de guvernare a decis acum un an și jumatate, la constituire, sa funcționeze…

- Premierul Nicolae Ciuca și-a depus demisia la Secretariatul General al Guvernului. El a declarat ca, pana joi Romania va avea un nou Executiv. Pana atunci, va fi un interimat la Palatul Victoria. Inițial va desemna un premier interimar dintre Catalin Predoiu, Lucian Bode sau Sebastian Burduja. La ora…

- Luptele interne din interiorul PSD și PNL pentru a prinde un fotoliu de ministru in viitorul Guvern dupa rotativa au atins cote greu de imaginat, mai ales la PSD. Gabriela Firea vrea viceprim-ministru dupa rotativa La ora actuala, niciunul dintre cei noua miniștri ai PSD nu este sigur ca se va regasi…

- Nicolae Ciuca a declarat ca Marcel Ciolacu va avea ultimul cuvant de spus despre lista finala a miniștrilor viitorului cabinet, asta deși fiecare partid vine cu propriile nominalizari. Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a explicat ca vor exista schimbari in garnitura de miniștri de la PNL. Ciuca a spus ca…

- Negocierile din cadrul coaliției de guvernare pentru viitoarele portofolii ministeriale sunt in stadiu avansat și se creioneaza Cabinetul lui Marcel Ciolacu.Conform surselor noastre, singurul ministru PSD care este sigur ca va ramane in Guvern este Sorin Grindeanu, la Transporturi. In rest, toți…