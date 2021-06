Stiri pe aceeasi tema

- „In primul rand, as dori sa multumesc partenerilor sociali care ne insotesc astazi. Domnului Dumitru Costin, reprezentantul angajatorilor si domnul Florin Jianu, reprezentantul angajatilor si colegilor mei, expertii din PSD. Stim cu totii ca PNRR a fost respins de doua ori de catre Comisia Europeana.…

- O ancheta a Corpului de Control din Ministerul Transporturilor a descoperit in primavara lui 2020 o catastrofa petrecuta la mai multe gari din Romania, unde cladirile au fost instrainate in mod fals, drept locuințe de serviciu. Practic, șefii regionalelor CFR de care aparțineau acele gari au permis…

- Veste buna! Guvernul Romaniei a venit cu o ordonanța de urgența prin care sunt vizați direct tinerii dornici sa iși cumpere propria locuința. Noile reglementari adoptate de Executiv sunt extrem de bine-venite. Problema achiziționarii de locuințe de catre tineri este una destul de dificila…

- Investitorii au alocat anul trecut 83,4 miliarde de euro pentru achizitia de active cu componenta rezidentiala in Europa, ceea ce indica un apetit foarte ridicat, „insa lipsa produselor este principala bariera pentru acest tip de investitii”, se arata intr-un studiu realizat de JLL.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a raspuns, luni 19 aprilie, scrisorii adresate, pe 3 aprilie, de președintele PSD, Marcel Ciolacu, in care liderul social-democraților a acuzat Guvernul de practici nedemocratice și de politizarea fondurilor UE, informeaza caleaeuropeana.ro . „Cu privire…

- The Social Democratic Party (PSD) will "certainly" submit a motion of censure in this parliamentary session, depending on the discussions in the governing coalition, party's chairman Marcel Ciolacu said on Tuesday. "The PSD will certainly submit a motion of censure in this parliamentary session,…

- Bancile din România au primit 21.825 de solicitari pentru suspendarea obligațiilor de plata a ratelor, dobânzilor si comisioanelor de la clienții persoane fizice și juridice, în perioada 1 ianuarie-15 martie 2021, potrivit datelor Asociației Române a Bancilor, transmise marți.…