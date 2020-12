Stiri pe aceeasi tema

- Conform liderului PSD Marcel Ciolacu, social-democrații au 110 de mandate la Camera Deputatilor si 48 de mandate la Senat. Marcel Ciolacu susține ca PSD ar trebui sa fie chemat primul la consultarile de la Palatul Cotroceni avand in vedere ca partidul a caștigat alegerile. „In acest moment, PSD are…

- Presedintele PSD raspunde criticilor aduse de ministrul Finantelor, Florin Citu, propunerilor facute in programul de guvernare al PSD, Marcel Ciolacu afirmand ca nu stie "ce ceaiuri ia, dimineata, seara" Florin Citu. Liderul social-democrat sustine punerea in transparenta a proiectului de buget pentru…

- Dupa ce a primit vestea ca nu este bolnav de COVID-19, rezultatul la test fiind negativ, președintele PSD , Marcel Ciolacu, a facut un anunț de ultima ora. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, ca luni incep discuțiile, in Parlament, despre amanarea alegerilor, ținand cont și de ultima…

- Presedintele Camerei Deputatilor spune ca trebuie sa fie un Parlament legitim, iar Iohannis si guvernul actual au scapat pandemia de sub control. "Am avut din nou noroc. Nu sunt pozitiv. O sa ne incerce in continuare, la un moment dat o sa ni se termine si norocul. Din punctul meu de vedere…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca nu partidul pe care il conduce va fi cel care amana alegerile, ci Guvernul, din cauza "gestionarii dezastruoase a pandemiei". "Atat eu, cat si colegii mei, suntem ingrijorati de dezastrul cu care este condusa aceasta pandemie. Am ajuns…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Ramnicu Sarat, ca majorarea pensiilor in Parlament "a stricat pusculita PNL-ului pentru alegerile locale si generale", informeaza Agerpres."Noi vorbim de o lege in vigoare, promulgata de presedintele Iohannis, si deci trebuie sa tinem…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca social-democratii raman consecventi, iar marti vor vota in Parlament cresterea pensiilor conform legii. "Ramanem consecventi! Maine (marti-n.r.) vom vota in Parlament cresterea pensiilor conform legii! Iohannis si Orban au umilit destul persoanele…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot”: Guvern, Parlament, Cotroceni. Liderul social-democrat spune ca PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte. „In acest moment exista o majoritate in Parlament.…