Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat ca pensia media va crește anul viitor. De asemenea, premierul spune ca Guvernul iși va face datoria și fața de profesori. Toate aceste subiecte au fost dezbatute, astazi, la dezbaterilor pe bugetul de stat pentru anul 2024. ”Stoparea declinului economic a fost primul lucru…

- Pensia medie va crește anul viitor de la 2.100 la 2.800 de lei, iar salariul minim va crește accelerat, spune premierul Marcel Ciolacu la inceputul dezbaterilor pe bugetul de stat pentru anul 2024: „Vom face dreptate profesorilor și ne vom respecta toate

- Ministerul Sanatații nu se ocupa de anchete penale, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ca reacție la declarația premierului Marcel Ciolacu, potrivit caruia au fost omorați oameni in pandemie.Este o ancheta penala in desfașurare, iar Ministerul Sanatații nu se ocupa de anchete penale, a…

- ”Toate ministerele trebuie sa vina, pana pe 31 decembrie, cu reorganizarea ministerelor. Sunt ferm convins ca vom avea și 2 ședințe de Guvern pe saptamana. Vorbeam ieri cu domnul Grindeanu și are 53 de Autoritați in subordine. Ministerul Mediului are zeci de Autoritați. Fiecare minister va veni, in…

- Premierul a le-a cerut miniștrilor, in cadrul ședinței de Guvern, sa trateze cu prioritate legea pensiilor, care trebuie sa treaca prin Parlament pana pe 20 noiembrie pentru a asigura renegocierea PNRR privind procentul din PIB. Pensiile ar urma sa creasca de doua ori anul viitor.

- „Vreau sa mulțumesc echipei de la ministerul Muncii, doamnei ministru Bucura-Oprescu și colegilor din PNL pentru finalizarea noii Legi a pensiilor. Este o lege care va face dreptate milioanelor de pensionari care așteapta de ani de zile acest lucru. Este o lege care aduce echitate in sistem. Pensii…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca 790 de pelerini romani se afla in acest moment in Israel. Ministerul de Externe cauta variante prin care sa-i aduca acasa. „Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise toate aeroporturile din Israel”, a spus, sambata, Ciolacu. Nu exista informatii despre romani raniti…

- Dupa ce s-a implicat activ, vara aceasta, in polemica legata de intrarea FCSB in Ghencea, prim-ministrul Marcel Ciolacu pozeaza in aparatorul intereselor unui alt club cu o masa mare de susținatori. Prezent la Timișoara zilele trecute, premierul le-a facut o promisiune suporterilor lui ASU Poli Timișioara,…