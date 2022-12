Stiri pe aceeasi tema

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca in acest an va purta o broșa tricolora facuta manual de catre o fetița de 10 ani. Ciolacu arata faptul ca generația acestei fetițe va fi cea care va duce Romania unde ii este locul, in timp ce generația lui a luat o țara comunista și a dus-o in NATO și…

Presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Drobeta-Turnu Severin, ca anul acesta Romania a platit dobanzi si restante la credite de aproximativ 1,8% din PIB iar anul viitor, potrivit calculelor preliminare, va plati 2% din PIB, conform Agerpres.

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a catalogat marți seara, la Romania TV, ca fiind un incident „foarte grav" lovirea unui sat din Polonia, țara membra NATO, de catre doua rachete rusești.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut un "laudatio" pentru ministrul Familiei, Gabriela Firea, cea care a reușit sa semneze ultimele doua contracte din pachetul "Sprijin pentru Romania". Este vorba despre proiecte care sunt dedicate tinerilor și familiilor nou intemeiate.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca premierul Nicolae Ciuca discuta la Bruxelles și "in mod categoric" acel plafon de 9,4% la pensii va fi eliminat din PNRR.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus, luni, la sediul PSD, intrebat daca Romania risca sa intre in recesiune anul urmator, ca nu ține numai de țara noastra acest lucru, precizand ca in acest moment „importam inflație".

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, da asigurari ca Romania nu ramane fara energie la iarna.