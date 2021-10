Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca social-democrații vor refuza sa faca o propunere de prim-ministru in cazul in care guvernul Cițu va pica la moțiunea de cenzura, iar președintele Klaus Iohannis le va cere sa vina cu un nume. Ciolacu a declarat marți, la Romania TV, ca PSD alege varianta alegerilor…

- Andreea Esca nu mai are nevoie de prezentare, fiind una dintre cele mai longevive și apreciate vedete de televiziune din Romania. Aceasta are o frumoasa casnicie cu Alexandre Eram, dar puțini știu cine este adevaratul confident al știristei de la Pro TV, de fapt. Ce confident are Andreea Esca. Nu mulți…

- Politic Cine se bucura și cine se teme de partidul lui Dragnea in Teleorman septembrie 9, 2021 11:00 In ultimele zile, au aparut tot mai multe semnale ca zvonurile legate de reintrarea lui Liviu Dragnea in viața politica se vor concretiza. Dupa ce Marcel Ciolacu a fost printre primii care a anunțat…

- Mesajul a fost transmis dupa ce USR-PLUS și AUR au anunțat ca au depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Cițu.Ciolacu amintește ca o activitate ”dezastruoasa” a avut intregul Guvern, nu doar Florin Cițu, ci și Dan Barna, Csristian Ghinea și Claudiu Nasui. ”Cițu trebuie sa plece!…

- Moderatorul TVR Ionuț Cristache anunța ca emisiunea „Romania9” de azi a fost scoasa de pe post și inlocuita cu o ediție speciala. Invitat era liderul PSD, Marcel Ciolacu. „Era de interes public ca vocea celui mai mare partid din opoziție sa se auda la Televiziunea Publica, in contextul crizei actuale”,…

- „Suntem la aproape 2 ani de cand Iohannis a impus aceste guverne: ba Guvernul Orban, ba Guvernul Citu. Constatam un stat vulnerabil, cu un guvern ineficient, corupt, care mai nou e condus și de un penal strategic”, a declarat Marcel Ciolacu.„Ne aflam in aceasta situatie pentru ca toate resursele guvernamentale…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, afirma ca, „in acest moment, democrația in Romania se afla in pericol”, din cauza faptului ca autoritațile nu iau masuri in urma imaginilor cu primarul Clotilde Armand in incaperea cu voturi, dupa alegerile locale. „Lucrurile erau evidente din a doua zi dupa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca este exclus ca partidul pe care il conduce sa sustina un guvern minoritar al PNL, printre solutiile mentionate de el numarandu-se un guvern minoritar PSD sau alegerile anticipate. Intrebat intr-o emisiune la Romania TV, miercuri seara, ce va face PSD daca USR…