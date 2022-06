Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, marți, ca face „un ultim apel catre colegii mei din Coaliție, inainte de reuniunea de maine, sa ințeleaga necesitatea ca Romania sa aiba un cadru fiscal modern și european”.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți ca masurile decise luni in Coaliție sunt necesare. „Statul strange cureaua, și nu romanii”, a declarat președintele PSD. „E un lanț de masuri. Totuși, in șase luni vedem un guvern și o coaliție care au luat niște masuri. Categoric ca lucrurile sunt intr-o…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, reacționeaza la masurile social-economice anunțate de coaliția de guvernare. Liderul USR acuza Coaliția ca duc Romania in faliment prin creșterea cheltuielilor, in loc sa „domoleasca morișca imprumuturilor” și „sa țina inflația sub control”. Fii…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca ar fi o greseala eliminarea scutirilor din industria IT, adaugand ca in Romania munca „este impozitata mult prea mult” fata de impozitarea capitalului. „Eu cred ca ar fi o greseala sa eliminam scutirile (din industria IT – n.r.), dar plecam de la…

- "Pandemia a fost urmata de razboiul din Ucraina. Romanii au facut fața provocarii, acum și clasa politica trebuie sa se ridice la nivelul cetațenilor. Jumatațile de masura nu sunt suficiente. Nu mai avem timp de politica sterile, ci trebuie sa oferim raspuns la problemele romanilor," a afirmat Ciolacu.Liderul…