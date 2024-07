Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca Ucraina importa permanent energie este unul din factorii importanți perturbatori ai pieței, potrivit justificarilor date de ministrul Sebastian Burduja. In ultima perioada, in Romania s-au inregistrat prețuri record la vanzarea de energie, cu 900% mai mari decat in Franța și Germania. Autoritațile…

- Chiriile s-au scumpit considerabil in toate orașele mari din țara. Acum, in medie, inchirierea unei garsoniere in București este 350 de euro pe luna, in timp ce anul trecut era cu 50 de euro mai puțin. In Cluj-Napoca proprietațile se dau in chirie cu prețuri mai mari decat in București.

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca, de luni, pentru 1,8 milioane de angajati, majoritar din sectorul privat, salariul minim brut se majoreaza de la 3.300 la 3.700 de lei, aceasta majorare permitand ca, de la 1 ianuarie 2025, sa fie implementat salariul minim european. „In urma cu 10 ani, salariul…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat luni ca Uniunea Democrata Maghiara din Romania sustine separarea alegerilor prezidentiale de cele parlamentare si a propus, la consultarile cu premierul Marcel Ciolacu, de la Palatul Victoria, ca alegerile pentru presedintele tarii sa fie stabilite…

- Sezonul turistic de vara din Bulgaria a inceput, iar hotelurile de la Marea Neagra isi primesc deja oaspetii. Daca in Romania, prețurile pe litoral au explodat, intrebarea este cat costa un sejur la vecinii noștri de la Dunare. Prețuri mai mari pe litoral Pe masura ce sezonul estival 2024 a inceput,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, cu cateva zile inainte de alegeri, ca urmeaza sa fie adoptata masura cresterii salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar. „Cea mai asteptata decizie de azi este cresterea salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar, de la 1 iulie.…

- Premierul Marcel Ciolacu cere autoritaților de control sa intervina urgent pentru ca o situație negativa prezenta in state europene a ajuns și in Romania, și anume aceea ca unii comercianți au scazut gramajul, dar au lasat prețurile la fel de mari.

- Premierul Marcel Ciolacu a acuzat joi ca unii comertcianți au redus gramajul la produse, dar au lasat prețurile la fel de mari, cerand autoritaților de control sa intervina urgent. „Consider ca aceasta este o forma de inșelaciune impotriva consumatorilor. Este de fapt o scumpire camuflata și nejustificata…