Liderul PSD aduce din nou in discuție alegerile anticipate, excluzand orice varianta de coaliție cu PNL, in condițiile in care li s-ar solicita dupa retragerea politica a USR. "Sa intram la guvernare cu Turcan? Ne batem joc? E exclus", a spus președintele PSD la Romania TV. Marcel Ciolacu are critici dure la adresa vicepremierului Dan […]