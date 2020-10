Marcel Ciolacu: Eugen Nicolicea nu mai are sprijinul PSD

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi seara, la Antena 3, ca Eugen Nicolicea nu mai are sustinerea organizatiei locale din care face parte pentru o noua candidatura la alegerile parlamentare. In ceea ce ii priveste pe Serban Nicolae si Florin Iordache, Ciolacu precizeaza ca el a promis ca nu vor candida pe listele PSD oameni „cu probleme penale”, iar in acest context a declarat ca nu stie ca cei doi sa aiba astfel de probleme. In plus, liderul PSD sustine ca filiala de la Teleorman a PSD va decide daca o propune sau nu pe Viorica Dancila pentru un mandat in Legislativ. „Ce stiu cu certitudine…