- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut, marti, „un ultim apel” catre colegii din Coalitia de guvernare sa inteleaga ca „Romania trebuie sa aiba un cadru fiscal modern si european”. „Fac un ultim apel catre colegii mei din Coalitie, inainte de reuniunea de maine, sa inteleaga necesitatea ca Romania…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat miercuri, ca se va discuta din nou in coalitie despre efectele pe care le are compensarea pretului la carburanti. Liderul PSD a precizat insa ca nu se mai poate interveni asupra prețului pentru ca „suntem la minimum agreat de catre Comisia Europeana”. „Am…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca i-a cerut liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, sa se autosuspende din partid, pana la finalizarea anchetei privind prabușirea unui pod peste Siret. Liderul PSD ii cere lui Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, sa se autosuspende de la conducerea organizației…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Parlament, ca se va lua o decizie in coaliție referitoare la majorarea salariilor demnitarilor, in cazul in care legea aprobata ieri de Camera Deputatilor va fi promulgata. Mai exact, a aratat ca se va da o Ordonanța…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reitereaza ca decizia social-democratilor de a intra la guvernare a fost una corecta si sustine ca, de departe, cel mai mare castig al actualei coalitii este ca functioneaza la „parametrii asteptati de populatia Romaniei”, potrivit Agerpres. „Castigul cel mai mare al…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca ar fi o greseala eliminarea scutirilor din industria IT, adaugand ca in Romania munca „este impozitata mult prea mult” fata de impozitarea capitalului. „Eu cred ca ar fi o greseala sa eliminam scutirile (din industria IT – n.r.), dar plecam de la…

- Exista o categorie de parinti care se arata socati de nazdavanile copilului, dar care se feresc sa-si mustruiasca odrasla in public. „Las" sa vezi ce chelfaneala ii dau acasa." Acasa, puisorul e mangaiat pe crestet si incurajat sa-si dezvolte personalitatea. La fel se comporta liderul PSD cu partidul…