Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministru Marcel Ciolacu a declarat, in cadrul vizitei sale in SUA, ca isi doreste ca aceasta tara sa fie principalul partener non-UE al Romaniei si a precizat ca Romania are un medou economic stabil. ”Eu imi doresc ca SUA sa fie principalul partener non-UE al Romaniei. Atata timp cat…

- ”Eu imi doresc ca Statele Unite sa fie principalul investitor din Romania si principalul partener economic non-UE al Romaniei si acest lucru se poate realiza. Mai mult, imi doresc ca Romania in viitor sa fie un hub pentru companiile din Statele Unite, care vor participa direct sau indirect la reconstructia…

- Romania este si a fost mereu un partener foarte apropiat si un aliat foarte apreciat, a afirmat, luni, secretarul de stat Antony Blinken, la intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu, potrivit agerpres.ro. Blinken a apreciat, la intalnirea cu seful Executivului, “rolul critic pe care Romania il joaca in…

- Paradox: Austria nu lasa Romania in Schengen, dar investește masiv la noi in țara / BNR a dezvaluit totulFluxul net de investitii straine directe in anul 2022 a inregistrat valoarea de 10,039 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza News.ro. Comparativ,…

- Marcel Boloș reitereaza pericolul suspendarii fondurilor europene pledand in același timp pentru implementarea masurilor financiare. Avem un deficit bugetar de 42 de miliarde de lei și fara ajustari putem pierde 75 de miliarde. „Sunt fonduri de 75 de miliarde de euro pe care le-am putea accesa și nu…

- Romania a imprumutat luni 3 miliarde de euro de pe piețele externe, prin doua emisiuni, pe 5 și pe 10 ani.„Este un imprumut de 3 miliarde de euro, dobanzi cele mai mici, sunt imprumuturi pe investiții. Faceți o diferența intre dobanzile, co-finantarii pentru investiții si cu restul de imprumuturi”,…