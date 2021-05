Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in opinia sa, actualul Guvern va rezista in functie "pana vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga". El considera ca in mod "categoric" romanii vor iesi in strada pentru a "indeparta" Executivul aflat in exercitiu. Intrebat, marti seara, in…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca acuzațiile fostului ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, arata ca PSD a avut dreptate in permanența atunci cand acuzau Guvernul de masluirea datelor privitoare la evoluția pandemiei de Covid-19. ”A fost nevoie ca “partenerii” de guvernare sa…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține ca social democrații se gandesc sa recurga la greva parlamentara și vor discuta cu Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) pe subiect. Acest tip de protest a mai fost adoptat in trecut, fiind criticat de președintele de onoare, Ion Iliescu. Intrebat, in cadrul…

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege care reglementeaza masurile de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Facturile vor fi reduse la lumina, gaze și caldura pentru romanii cu venituri de cel mult 1.445 de lei/luna. Peste 400.000 de persoane vor beneficia de suplimentul…

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege care reglementeaza masurile de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, potrivit Ministerului Muncii. Va fi acordat persoanelor cu venituri reduse un supliment pentru energie pe tot parcursul anului. Citește și: Decizie la guvernare:…

- Problema pensiilor speciale va fi rezolvata dupa reforma sistemului, bazata pe contributivitate, a declarat joi premierul Florin Cițu, la Digi 24. ”Atunci vom rezolva problema acestor doua Romanii: unii care sunt speciali si unii care nu sunt speciali. In acest moment, Guvernul nu are o decizie, totul…

- Dupa votul de miercuri, liderul PSD considera ca nimic nu mai impiedica Guvernul sa dea o Ordonanța pentru renunțarea la toate celelalte pensii speciale. ”Astazi majoritatea de dreapta a votat cu noduri in gat proiectul #PSD de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. N-au mai putut sa o…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Executivul a dat drumul la austeritate si ca va efectua taieri peste tot, „de la pensionari, de la copii, de la bugetari, de la Horeca, pana si de la transportul elevilor chiar in prima zi cu scolile deschise”.