Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a declarat, miercuri, ca in seara zilei respective, cel tarziu joi dimineața, Guvernul Romaniei va pune, in transparența decizionala, bugetul de stat pe 2021. Premierul a plecat la Bruxelles și a uitat de promisiune, iar Marcel Ciolacu l-a taxat. Liderul PSD spune ca a avertizat…

- Un punct de vedere autorizat legat de utilizarea Ivermectinei a fost prezentat, miercuri, la Punctul de intalnire. Punctul de vedere apartine producatorului farmaceutic american Merck, care realizeaza acest produs de uz veterinar. O varianta de uz uman a Ivermectinei, numita Stromectol, este autorizata…

- PSD nu va vota bugetul pe 2021, anunța președintele formațiunii, Marcel Ciolacu. El spune ca este un buget de austeritate și afirma ca taierea sporurilor bugetarilor trebuie sa faca parte dintr-un program de reforma. Marcel Ciolacu acuza la RFI ca bugetul pe 2021 este unul de austeritate: „Am avut dreptate,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a atacat dur PNL, miercuri, la votul de învestitura a Guvernului Cîțu. Ciolacu i-a acuzat pe liberali ca au venit sa praduiasca iar parlamentarii PSD nu vor vota un Guvern cu un premier de paie. Ciolacu i-a transmis liderului PNL, Ludovic Orban, ca…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a votat duminica dimineața la o secție de votare din Buzau și i-a indemnat pe romani sa voteze in spiritul Sfantului Nicolae, care pentru cei cuminți aduce daruri, iar pentru cei obraznici aduce nuiaua.

- Dupa ce Cozmin Gușa a transmis joi ca nu merge la vot pentru ca „alegerile parlamentare duhnesc a fraudare masiva”, liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat printr-un mesaj opus. Intrebat cum comenteaza anunțul lui Gușa, Ciolacu a raspuns: „Aceasta este o strategie politica. Eu cred ca romanii…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Antena 3, ca cei 211 romani care au murit din cauza coronavirus in ultimele 24 de ore au „platit cu viața aroganța și incompetența” Guvernului Ludovic Orban. Citește și: Cine sunt candidații la funcția de premier. Posibile evoluții dupa alegerile…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit, miercuri, la Romania TV, despre alegerile parlamentare din 6 decembrie și a indemnat lumea sa vina la vot, daca vrea sa-și ia viața inapoi. "Am stat 60 de zile in casa. De ce am stat? Au furat de au rupt. Maștile de la Unifarm, firma din Giurgiu…