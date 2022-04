Stiri pe aceeasi tema

- Despre banii pentru voucherele acordate familiilor nevoiase si elevilor cu burse sociale, Marcel Ciolacu a spus ca sursa de finantare este atat din fonduri europene cat si de la buget. ”In acest moment, nu trebuie sa modificam niciun regulament european, pentru ca exista axa pe care o putem accesa”,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca inflația crescuta la peste 10% este influențata de Zona Euro. Președintele Camerei Deputaților a spus ca și in state precum Franța, Italia, Germania exista inflație cu doua cifre. De asemenea, el a precizat ca „cel mai important lucru este ca…

- “Nu vom avea o crestere economica, cat era estimata. (…) In jur de 2,2%-2,4% se va estima o crestere economica, cred, in Romania, reala. Foarte mult, din cauza razboiului din Ucraina. Si in Europa, cea mai afectata tara inteleg – si o sa se dea cat de curand publicitatii – cea mai afectata tara o sa…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților din Parlament, Marcel Ciolacu, condamna razboiul Rusiei dus in Ucraina. Liderul social-democrat susține ca Vladimir Putin, președintele Rusiei, este un criminal de razboi. Ciolacu este sigur, pe de alta parte, ca Romania nu o sa fie atacata de Rusia.…

- Presedintele american Joe Biden, a anuntat, vineri, noi sanctiuni impuse Rusiei. Liderul SUA a declarat ca Rusiei ii va fi revocat statutul de “Natiunea cea mai favorizata”, afectand astfel relatiile comerciale cu alte state, ct noi nume ale oligarhilor rusi vor fi adaugate pe lista de sanctiuni si…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia lui Putin pune Nato si SUA intr-o situatie aproape imposibila. In timp ce Putin s-a dezlantuit si a scapat total de sub control, liderii Occidentului fac vocalize declarandu-se ba ingroziti de ceea ce se intampla, ba anuntand sanctiuni financiare de care lui Putin nu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca Romania trebuie sa ridice starea de alerta impusa in pandemie pentru ca numarul infectarilor și intreaga evoluție a valului cinci al pandemiei arata ca ea nu mai este necesara. Ins schimb, Ciolacu spune ca Romania ar putea decreta o stare de urgența din cauza crizei…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat ieșirea președintelui Rusie, Vladimir Putin, care a spus ca scutul de la Deveselu reprezinta o amenințare pentru Moscova. Liderul PSD spune ca Romania are parteneriat cu SUA și Franța, iar țara noastra nu este subordonata Rusiei. „Nu cred ca Romania trebuie…