- Petre Daea va fi numit probabil la conducerea Ministerului Agriculturii, chiar daca tot mai multa lume vorbește de faptul ca ar fi avut și el un rol in povestea demiterii lui Adrian Chesnoiu. De fapt, la mijloc ar fi fost vorba de angajarea unui aporpiat al familiei Daea pe un post din Ministerul Agriculturii,…

- Este oficial! Petre Daea va fi noul ministru al Agriculturii. Deși numele lui apare in dosarul DNA care l-a tras pe dreapta pe fostul deținator al portofoliului Adrian Chesnoiu, liderul PSD, Marcel Ciolacu, e convins ca Petre Daea nu va avea același traseu. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Petre Daea ar putea reveni la conducerea Ministerului Agriculturii, fiind propus de anumiți social-democrați. Marcel Ciolacu spune ca exista „cinci sau șase propuneri”. El precizeaza ca social-democrații vor vota pentru ridicarea imunitații parlamentare in cazul lui Adrian Chesnoiu. „Avem vreo cinci…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca partidul pe care il conduce are cinci sau sase variante pentru functia de ministru al Agriculturii, ramasa vacanta dupa demsiai lui Adrian Chesnoiu, aflat in vizorul DNA. Seful PSD a mai confirmat faptul ca printre variantele propuse se afla si Petre Daea,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca a vorbit luni dimineata cu premierul Nicolae Ciuca „despre problemele urgente pe care le are Romania”. „Astazi, de dimineata, am stat de vorba cu domnul prim-ministru, dar e un lucru normal. Vorbim in fiecare zi”, a declarat Ciolacu la sediul central al…

- Liderul PSD insista cu taxa de solidaritate. Marcel Ciolacu a declarat marti ca sunt in jur de 320 de mari companii in Romania cu cifra de afaceri peste 100 de milioane de euro, iar acestea platesc in medie cam 0,8% impozit pe profit, mai putin decat platesc microintreprinderile. „Sunt in jur de 320…

- „Coalitia saraciei se intalneste astazi ca sa schimbe sistemul de impozite. Daca o singura taxa creste, guvernul securisto-socialist trebuie sa-si dea demisia. In sfarsit Iohannis are ocazia sa urmareasca cu atentie si ingrijorare si sa trimita acasa acest executiv al falimentului”, a scris Catalin…

- Actul normativ prin care afacerile din domeniul agriculturii și industriei alimentare primesc microgranturi și granturi pentru capital de lucru, in valoare de 300 de milioane de euro, a intrat in procedura de transparența decizionala, potrivit Ministerului Agriculturii. 300 de milioane de euro pentru…