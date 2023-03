Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca, la rotativa, Nicolae Ciuca și-ar dori sa preia functia de presedinte al Senatului, ceea ce ar insemna ca nu va mai face parte din viitorul Guvern. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Digi 24, daca Nicolae Ciuca va face parte din Guvernul pe care il…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si-a exprimat convingerea, luni seara, la Romania TV, ca rotativa guvernamentala va avea loc „cu certitudine” si a precizat ca premierul Nicolae Ciuca va demisiona din functie „la timpul convenit”, informeaza News.ro. Marcel Ciolacu a declarat ca actuala guvernare a…

- Președintele USR, Catalin Drula, face un apel catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pentru a vota in Parlament legile care interzic complet publicitatea la jocuri de noroc și amplasarea pacanelelor langa școli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „In acest moment, am stabilit o intalnire cu ceilalti co-presedinti ai coalitie si ne vedem astazi dupa-amiaza cu reprezentantii Black Sea Oil si sigur ca unul dintre subiectele abordate va fi si cel al platii taxelor, in conformitate cu directiva europeana si cu ordonanta de urgenta, ceea ce, in momentul…

- Un ultim scenariu discutat in aceste zile in coalitie este ca rotativa guvernamentala va avea loc in luna septembrie, nu in luna mai cum era prevazut, insa liberalii si pesedistii cu care a discutat G4Media.ro se acuza reciproc ca vor sa amane pana in toamna schimbarea premierului. Pesedistii sustin…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca „prioritatea numarul unu” a social democraților sunt pensiile speciale. Liderul PSD susține ca impreuna cu ministerul Justiției așteapta sa gaseasca forma constituționala pentru ca „acest capitol sa fie odata inchis pentru totdeauna”.

- ”Am luat decizia, la finele anului trecut, sa asiguram acele tichete prin care sprijinim populatia vulnerabila pentru acoperirea cresterii preturilor la energie. Tichetele in valoare de 700 de lei urmeaza a fi distribuite incepand cu 1 februarie. Stiu ca domnul ministru Bolos a lucrat indeaproape cu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, 24 ianuarie, ca sarbatoarea Unirii Principatelor are loc in 2023 „intr-un context marcat de situații de criza care se succed cu rapiditate” din cauza razboiului din Ucraina și a cerut autoritaților ca in acest an sa nu mai amane dezvoltarea proiectelor,…