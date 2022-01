Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este in carantina dupa ce a luat contact direct cu ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, conformat pozitiv la coronavirus. Marcel Ciolacu a confirmat, la Antena 3, ca este in carantina. El spune ca s-a testat in fiecare zi și rezultatul a fost negativ. Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a anunțat joi, 13 ianuarie, […] The post Marcel Ciolacu este in carantina dupa ce a fost contact direct cu ministrul Culturii, Lucian Romașcanu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .