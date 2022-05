Marcel Ciolacu: Este cazul să demarăm modificarea Constituției Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti, 10 mai, ca trebuie modificata Constitutia, pentru ca societatea se modernizeaza și a precizat ca acest proces trebuie „pornit repede”. Actuala forma a Constituției dateaza de acum aproape 20 de ani. „Este un proces amplu si urmeaza printr-o dezbatere in Parlament cu toate institutiile. Dar, de obicei, cand ai majoritati atat de consistente, cum exista aceasta coalitie cu o asemenea majoritate in Parlament, iti propui si lucruri mai indraznete si mai marete. Sunt multe modificari”, a spus Marcel Ciolacu, aflat la Parlament, potrivit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

