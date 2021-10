Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi seara, ca liderii social-democrați vor avea o discuție legata de o eventuala susținere a noului guvern cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Aceasta discuție va avea loc la sediul PSD, a spus Ciolacu. “Nu am avut o discuție (cu liderii PNL – n.r.). PNL are o decizie in partid […] The post Marcel Ciolacu: E normal sa ne vedem cu premierul desemnat. Ne vedem la PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .