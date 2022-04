Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, i-a dat asigurari presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul vizitei de la Kiev, ca Romania va sprijini o investigatie internationala pentru tragerea la raspundere a celor vinovati de "comiterea de crime internationale". In cadrul intalnirii cu omologul…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-a aflat marți, intr-o vizita oficiala in Ucraina, alaturi de premierul Nicolae Ciuca. Ei au avut intrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu premierul Denys Shmyhal, și președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk.

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a efectuat marți o vizita oficiala in Ucraina, alaturi de premierul Nicolae Ciuca. Cei doi oficiali romani au avut convorbiri cu președintele Volodimir Zelenski, premierul Denys Shmyhal, și președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk. In…

- Astazi, președintele Camerei Deputaților, buzoianul Marcel Ciolacu, a avut o intalnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Discuția s-a purtat in Ucraina. Al treilea om in stat a fost și in cateva zone lovite crunt de razboi. Ciolacu a fost insoțit de premierul Nicolae Ciuca.„Am fost, in a…

- „Am fost, in a treia zi de Paște, in #Ucraina pentru a-mi exprima solidaritatea cu un popor, din care fac parte și numeroși etnici romani, un popor greu incercat, care nu a cunoscut liniștea nici macar cu ocazia celei mai importante sarbatori a creștinitații.Am avut convorbiri cu președintele Volodimir…

- Premierul Nicolae Ciuca, președintele PSD Marcel Ciolacu și ministrul de Externe Bogdan Aurescu au efectuat marți o vizita oficiala in Ucraina. Ei au avut intrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu premierul Denys Shmyhal, și președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk.

- Prim ministrul Romaniei Nicolae Ionel Ciuca a efectuat, la 26 aprilie 2022, o vizita de lucru in Ucraina, la Kiev, pe parcursul careia a fost insotit de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu si de ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, informeaza Guvernul Romaniei. Premierul Romaniei…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a efectuat marți o vizita oficiala in Ucraina, alaturi de premierul Nicolae Ciuca. Cei doi oficiali romani au avut convorbiri cu președintele Volodimir Zelenski, premierul Denys Shmyhal, și președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk.…