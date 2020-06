Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica la Romania TV, despre sedinta PNL Iasi in care participantii nu au purtat masti de protectie: `Nu e nicio problema. Singura problema e ca s-a incalcat legea. Marea problema e credibilitatea Guvernului. Se impune un singur lucru. Demisia.…

- Liderul USR Iasi, deputata Cosette Chichirau, critica duminica faptul ca liberalii ieseni au organizat o sedinta de partid fara purtarea maștilor de protecție, așa cum se vede intr-un video de la eveniment.Citește și: PSD a gasit voturile pentru demiterea Guvernului “Au reinfiintat…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca-l sustine pe baronul de Giurgiu Niculae Badalau pentru functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi. Badalau a schimbat singur legea ca sa obtina sinecura rasplatita cu 5.000 de euro lunar.

- Presedintele interimar PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca numarul crescut de cazuri de imbolnavire cu coronavirus prezentat de autoritati in ultimele zile face parte din ”manipularea”pregatita de catre Guvern, intrucat PSD nu a anuntat transant daca va vota sau nu starea de alerta. Intr-un interviu pe Romania…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca in opinia lui cresterea numarului de cazuri de imbolnavire cu coronavirus anuntat de autoritati in ultimele zile este "o manipulare". Marcel Ciolacu a lasat sa se inteleaga ca social-democratii vor vota in Parlament prelungirea starii de alerta, insa cu…

- Liderul senatorilor PNL, jurist de profesie, Daniel Fenechiu, a vorbit, miercuri, in sedinta Parlamentului, despre faptul ca se incalca legea prin incuviintarea unei Hotarari de Guvern in Parlament. ”Ati stabilit ca hotararea de Guvern trebuie aprobata de Parlament. Rade lumea de noi. Incalcati legea”,…

- Marcel Ciolacu a reactionat, in cadrul unui interviu acordat Dcnews, cu privire la scandalul autonomiei Tinutului Secuiesc. "Este o tema cretina, mincinoasa care a creat un conflict interetnic. Este un fake news pentru a acoperi incapacitatea Guvernului. Nu am crezut ca in 2020 un presedinte…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, solicita conducerii PSD sa dea dovada de responsabilitate in contextul in care, Marcel Ciolacu, a vorbit luni despre o posibila motiune de cenzura impotriva Guvernului....