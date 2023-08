Stiri pe aceeasi tema

- „Este tot o decizie care se va lua la Ministerul de Finante. Eu cred ca este cat se poate de onest ca toti cei care fac profit in Romania, ca sunt companii multinationale sau companii romanesti sa plateasca taxe. Ministerul de Finante trebuie sa gaseasca acele solutii prin care sa nu poata sa fie evitate…

- Premierul Marcel Ciolacu are in vedere 16 masuri, printre care se numara reducerea numarului de funcții de conducere de la 12% la 8% și a secretarilor de stat cu 30%, care sa ajute Romania sa se incadreze in țintele de deficit bugetar, In caz contrar, Romania risca sa piarda toate fondurile din PNRR…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca obiectivul Romaniei este sa se incadreze in acest an intr-un deficit de 4,4%, in mod contrar ar fi putea fi influentate fondurile europene si implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. „Stim cu totii ca la un moment dat Romania…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins ca vor trebui scoase anumite exceptii la Codul Fiscal, dar susține ca nu sunt vizate deocamdata cele adoptate pentru industria IT.Intrebat daca ar putea fi retrase facilitatile fiscale din domeniul constructiilor, agricultura si IT, premierul a…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca sunt exceptii la Codul Fiscal de aproximativ 74 de miliarde, un lucru total anormal și ca Ministerul de Finanțe face in prezent o analiza. „Da, cred ca in viitor vor trebui scoase anumite exceptii, asta nu inseamna ca din analiza noastra preliminara, vom…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca sunt exceptii la Codul Fiscal de aproximativ 74 de miliarde de lei si este un lucru total anormal. Trebuie sa revenim la un climat concurential egal in Romania, a spus acesta. S-a terminat perioada exceptiilor peste exceptii, a mai afirmat seful Executivului,…

- ”PNRR prevede sa incepem sa scoatem din exceptii. Da, cred ca in viitor vor trebui scoase anumite execeptii, asta nu inseamna ca din analiza noastra preliminara vom umbla la exceptiile din IT, in acest moment. Sunt exceptii de aproape 20 de ani din cate stiu eu si au adus un lucru benefic, un hub important…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-au aflat, miercuri, intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, unde au avut o intalnire cu președinta Maia Sandu, informeaza Publika.md.„M-am bucurat sa-i salut la Chișinau pe Prim-ministru Marcel Ciolacu și Președintele…