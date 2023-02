Stiri pe aceeasi tema

- Un sacal a fost gasit prins in gardul unei gospodarii din Delta Dunarii. Primarul comunei Crisan, Silviu Rahau, vrea sa traga un nou semnal de alarma legat de prezenta din ce in ce mai frecventa a sacalilor in gospodarii.

- Nu sunt puține cazurile in care unii romani au oferit recompense pentru ceva anume. Fie ca vorbim de pierderea unui animal de companie, fie ca vorbim de cazuri de furt. Din pacate, edilul unei localitați a decis sa faca gestul, ca urmare a nesoluționarii de catre poliție a unui caz de furt flagrant.…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a rostit un discurs emoționant la depunerile de coroane de flori de la Monumentul eroilor din Primul Razboi Mondial, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei.”Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru aceasta zi minunata, care e daruita cu soare catre noi. Nu pot sa nu…

- VIDEO Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa: ”Așteaptamin oraș peste 25.000 de vizitatori de 1 Decembrie, de Ziua Naționala” Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, spune ca orașul așteapta peste 25.000 de vizitatori de 1 Decembrie 2022. ”Sincer așteptam peste 25.000 de oameni sa vina la Alba Iulia,…

- Scandal pe strazile din orașul Bruxelles, dupa meciul Belgia – Maroc, 0-2, din grupa F de la Campionatul Mondial de fotbal. Fanii africani au devastat o mașina și mai multe scutere și s-au infruntat și cu forțele de ordine. Primarul orașului i-a avertizat pe suporteri ca a dat ordin poliției sa-i aresteze…

- Italia s-a calificat in semifinalele Cupei Davis dupa ce a invins Statele Unite cu scorul de 2-1 in sferturi de finala, joi, in orasul spaniol Malaga, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Epicentrul seismului produs in jurul orei 4:00 a fost localizat in provincia Duzce de la Marea Neagra, dar el s-a resimtit pana la Istanbul, aflat la aproximativ 200 de kilometri de Duzce, si la Ankara.Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, potrivit Afad.US Geological Survey (USGS) a inregistrat…

- Primarul comunei Bosanci a avut o experiența care i-a displacut intr-un service din Suceava. Neculai Miron s-a deplasat cu automobilul acolo pentru a-și inlocui cauciucurile și a fost mirat de procedura de lucru aplicata de mecanic.