- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, afirma, vineri, dupa ce a participat la discutii cu vicepresedintele american Kamala Harris, ca Romania se afla in prima linie a democratiei occidentale. Ciolacu a reiterat sprijinul Romaniei pentru refugiatii din Ucraina.

- „Romania se afla acum in prima linie a democrației occidentale și contam pe sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru a o apara impreuna.Acesta este mesajul principal pe care i l-am transmis astazi doamnei vicepreședinte al SUA, Kamala Harris, pe care am asigurat-o de deplinul nostru angajament in…

- Vicepresedintele american Kamala Harris a ajuns la Bucuresti, vineri dupa-amiaza, in contextul unui scurt turneu in estul Europei menit sa transmita un semnal suplimentar de sustinere a statelor de pe flancul estic al aliantei nord-atlantice in fata agresiunii Rusiei, care a invadat Ucraina in 24 februarie.…

