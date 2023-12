Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut o discutie in seara asta (ci sindicalistii din Educatie – n.r.), eu cred ca am inchis lucrurile in linii mari”, a declarat, luni seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu.Acesta a reiterat ideea ca ”va fi un buget record pentru Educatie, 4,1% din PIB”.”Ma bucura foarte mult ca am acoperit toate palierele.…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni seara, ca sindicalistii din Educatie, cu care a avut o intalnire, au inteles care este marja in care trebuie sa se incadreze cu majorarile salariale in anul 2024, iar propunerea este 13% in ianuarie si 7% in iunie. ”Este o oferta cat se poate de respectuoasa”,…

- Proiectul bugetului de stat pe anul viitor va fi dezbatut in sedinta de Guvern de joi, a dat asigurari, luni, premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD. El a prezentat proiectul de buget, luni, intr-o sedinta a Consiliului Politic National al PSD. „Am prezentat bugetul colegilor mei, calendarul pe care…

- Marcel Ciolacu a declarat la sediul partidului ca s-a stabilit calendarul bugetului pe anul 2024. ”Am dori ca astazi sa fie in transparenta si joi sa treaca prin sedinta de Guvern, urmand ca urmatoarea saptamana, pana in sarbatori, sa trecem prin Parlament, daca va fi vreo sesizare la CCR, sa fie…

- Acesta este primul guvern care face și indexare și recalculare in același an, spune premierul Marcel Ciolacu despre majorarea pensiilor. Condiția, adauga el, este ca legea sa fie adoptata in Parlament pana pe data de 20 noiembrie. Premierul a mulțumit m

- Atacarea la CCR a proiectului cu masuri fiscale asumat de Guvern in Parlament este un „atac” ipocrit, din cauza caruia Romania pierde 1 miliard de lei, spune premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu a fost intrebat, sambata, daca are probleme similare cu ministrul Finanțelor, care spunea ca nu doarme noaptea…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 27 septembrie, la Digi24, ca deocamdata Gabriela Firea este candidatul PSD pentru Primaria București, dar lucrurile nu sunt batute in cuie.„Exista o decizie in acest moment și ea n-a fost schimbata, ca doamna Gabriela Firea este candidatul…

- „De trei luni de zile, nu a fost zi in care pachetul propus astazi sa nu fie discutat, iar fiecare masura analizata, chiar de mai multe ori, cu toti partenerii sociali – sindicate, patronate, orgnizatii neguvernamentale, administratie locala. Pentru ca eu cred ca atunci cand vrei reasezarea intregului…